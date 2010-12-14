Льовочкін готує списки своїх заступників на скорочення

В результаті адміністративної реформи планується скорочення кількості заступників глави Адміністрації Президента України.

Як передає кореспондент, про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві. (УНІАН: зараз у глави Адміністрації Президента семеро заступників).

Він наголосив, що Адміністрація Президента не є структурою, на яку не розповсюджуватиметься адміністративна реформа.

«Більше того, Президент неодноразово говорив, що він розпочав реформу із себе», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Він нагадав, що ще наприкінці лютого В.ЯНУКОВИЧ видав указ, яким скоротив свою Адміністрацію як мінімум на 20%. «Він також собі скоротив заробітну платню», - зазначив глава АП.

За його словами, розглядається можливість приведення структури Адміністрації Президента у відповідність до структури інших центральних органів виконавчої влади, які функціонуватимуть після завершення першого етапу адміністративної реформи.

«Адміністрація не є виключенням із цього процесу», - зазначив С.ЛЬОВОЧКІН, наголосивши, що планується скорочення кількості заступників глави Адміністрації Президента, а також секретаря РНБО.

«Поки ми такі пропозиції готуємо разом із Раїсою Василівною БОГАТИРЬОВОЮ. Будемо їх вносити на розгляд Президента України», - зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

Він висловив сподівання, що перший етап адмінреформи буде завершено упродовж двох місяців, як це визначено в указі глави держави.

Глава АП також повідомив, що економічні очікування від реалізація адмінреформи становлять більше 1 млрд. грн., але реалізація першого етапу потребуватиме 200 млн. грн.