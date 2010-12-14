Януковича готуватимуть до зустрічі з імператором

У січні 2011 року під час візиту до Японії Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує зустрітися із Імператором АКІХІТО.

Як передає кореспондент, про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві.

Він зазначив, що у січні глава держави матиме напружений зовнішньополітичний графік.

Зокрема, планується візит до Польщі, Японії, участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

«І ми маємо вже підтверджену дату його зустрічі з Імператором Японії», - повідомив С.ЛЬОВОЧКІН.

Він також зазначив, що на травень готується велике турне Президента України країнами Далекого Сходу. Зокрема, йдеться про візити до Сінгапуру, Брунею та В’єтнаму.