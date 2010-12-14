Януковича готуватимуть до зустрічі з імператором
17:17, 14 грудня 2010Політика
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План на січень: Польща, Японія, Швейцарія
|Сергій Льовочкін
Як передає кореспондент, про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві.
Він зазначив, що у січні глава держави матиме напружений зовнішньополітичний графік.
Зокрема, планується візит до Польщі, Японії, участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).
«І ми маємо вже підтверджену дату його зустрічі з Імператором Японії», - повідомив С.ЛЬОВОЧКІН.
Він також зазначив, що на травень готується велике турне Президента України країнами Далекого Сходу. Зокрема, йдеться про візити до Сінгапуру, Брунею та В’єтнаму.
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