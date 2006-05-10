Черномирдін не вірить, що Україна вийде з СНД

Надзвичайний та Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що у разі виходу України зі складу СНД Україна навряд чи щось виграє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві журналістам.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, «хто хоче вийти – це їх бажання… Від цього ніхто не виграє, Україна не виграє, якщо до цього дійде». На переконання російського посла, «до цього не дійде, навряд чи може статися».

На уточнююче запитання журналістів, чи зміниться якимось чином ставлення Росії до України, якщо остання все ж вирішить вийти зі Співдружності, В.ЧЕРНОМИРДІН нагадав, що Україна є асоційованим членом СНД, і для того, щоб вийти зі складу СНД, «спочатку треба увійти».

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в Москві перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявив, що офіційний Київ вважає, що СНД все більше втрачає свою привабливість. 5 травня радник глави держави – керівник Головної служби зовнішньої політики Костянтин ТИМОШЕНКО повідомив, що в Секретаріаті Президента розглядається питання про вихід України з СНД.