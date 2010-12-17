Януковичу радять почати підвищувати політичну культуру з "бойовиків" ПР

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО запропонував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ розпочинати «підняття рівня політичної культури» зі своїх підлеглих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, йдеться про те, що фактичними організаторами та головними виконавцями «грудневого побоїща» у парламенті виступили багато «знайомих депутатів». Ці «знайомі депутати» відомі тим, що вони ніколи не займалися парламентською чи законотворчою діяльністю, але дехто з них (хто втретє, хто вдруге) вже прославляли себе «мордобоєм» у парламенті, зауважив М.ТОМЕНКО.

Однак найцікавішим віце-спікер вважає те, що деякі з них є підлеглими саме Президента України, зокрема, «сумнозвісний Дмитро САЛАМАТІН – голова Державної компанії «Укрспецекспорт», який безпосередньо підпорядкований Президенту і який довгий період незаконно суміщає своє посаду з депутатською роботою».

М.ТОМЕНКО також відзначив «ще одного учасника «грудневого побоїща» – міністра екології та природних ресурсів Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО, який є не лише безпосереднім підлеглим Президента, а й злісним сумісником, тобто порушником закону».

Як наголосив М.ТОМЕНКО, коли йдеться про політичну культуру, до якої закликав Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, бажано було б, щоб до неї вдалися ще низка його безпосередніх підлеглих, які стежать за виконанням законності та повинні були б забезпечувати цей рівень правової та політичної культури, наприклад, колишній генеральний прокурор, а тепер заступник глави АП Геннадій ВАСИЛЬЄВ – «один з лідерів по тривалості перебування на двох посадах і, звісна річ, прямий порушник Конституції і законів».

«Тому, для того, щоб парламентська опозиція повірила в нову політичну культуру нової влади, Президент повинен показати приклад: особисто звернутися до генерального прокурора про відповідальність його підлеглих за організацію нічного побоїща в парламенті та невідкладно вирішити питання стосовно того, де ці «бойовики» повинні працювати: або безпосередньо під його керівництвом, або у парламенті», - сказав М.ТОМЕНКО.