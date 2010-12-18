Експерт: Тимошенко може стати «українським Ходорковським»

Директор Центру ім. Бертольда Бейця при Німецькій Раді із зовнішньої політики Александр РАР вважає переслідування лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО нинішньою владою України неетичним. Про це А.РАР заявив під час експертного опитування Інститута Горшенінапро те, як ситуація з кримінальним переслідуванням Ю.ТИМОШЕНКО може вплинути на взаємини України з ЄС.

Зокрема, А.РАР зазначив, що Європейський Союз, що зазнає розчарування від того, що в Україні спостерігається відхід від демократії, вже нічим не здивувати.

«Природно, треба сказати, у Ю.ТИМОШЕНКО дуже багато було бруду в її колишній кар`єрі та в економічних махінаціях, якими вона займалася весь час в роки, перед тим, як бути прем`єром. Це все відомо. Але вона, все ж таки була очільником опозиції, тобто очільником сил, які боролися за пост Президента України. Я думаю, що таку фігуру відразу після виборів – рік ще не пройшов з тих пір, як вибори закінчилися, – починати переслідувати – це завжди пахне політикою, помстою і приниженням», - сказав експерт.

А.РАР вважає, що в даній ситуації переслідування Ю.ТИМОШЕНКО є неетичним. «На жаль, в Україні - до речі, так само, як і в Росії, в Білорусі, - просто не терплять опозиції. І той, хто приходить до влади, відразу починає принижувати і знищувати своїх суперників. Це з демократією нічого спільного не має. На жаль, в цьому відношенні слов`янські народи ще набагато відстають від народів Західної Європи, де до вищих політиків, навіть якщо вони програли вибори, ставляться з великою часткою поваги», - сказав експерт.

На його думку, якщо Ю.ТИМОШЕНКО посадять у в`язницю, вона стане «українським Ходорковським». «І буде таке саме ставлення до України, як до Росії – ставитимуть дуже багато запитань, це все буде оцінено, як політичний крок», - сказав А.РАР.

«Всім зрозуміло, що Михайло ХОДОРКОВСЬКИЙ теж займався шахрайством і був корумпований, і теж грошима намагався купити політику. Всім цим займалася і Ю.ТИМОШЕНКО – однак не лише вона. І її суперники, ті, хто сьогодні у влади, теж у цьому відношенні не чисті», - сказав А.РАР.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу.

Як заявили в БЮТ, вичерпну відповідь щодо екологічних коштів Ю.ТИМОШЕНКО дала ще 2 грудня під час тригодинного допиту як свідок: "Я пояснила слідчим, що гроші, одержані від реалізації Кіотського протоколу: це досить великі гроші – 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони на спеціальних рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища, і що у будь-який момент, коли новий уряд пройде всі без винятку процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені".