Експерт: у Януковича вже думають про другий термін

Скасування політичної реформи 2004 року створює умови для авторитаризму в країні.

Про це в статті для "Дзеркала тижня" заявив політолог Ігор Жданов.

"Такий крок призведе до посилення підкилимових, адміністративних і бюрократичних методів роботи президента на шкоду методам політичним. Сфера публічної політики буде звужуватися як шагренева шкіра", - зазначив він.

За словами експерта, "поступово буде скорочуватися вплив формально легальних способів на владні рішення, знижуватися роль політичних партій, в тому числі і Партії регіонів".

"Сфера реальної політики все більше буде переміщатися в тіньовий сектор, де балом правитимуть окремі групи впливу з оточення глави держави, - заявив Жданов.

Він також підкреслив, що скасування політичної реформи 2004 року "призведе до відновлення нових-старих методів роботи з парламентом".

"За часів Леоніда Даниловича для результативного голосування за потрібний законопроект або за кадрове призначення необхідно було перманентно задовольняти інтереси десяти-п`ятнадцяти парламентських груп. Леонід Данилович це міг, чи зможе Віктор Федорович - покаже час", - йдеться у публікації.

Крім того, політолог зазначив: "Дехто з нової владної команди (її найбільш далекоглядні представники) вже зараз думає про другий президентський термін Віктора Януковича".

"Втім, єдиної думки в команді президента щодо того, яким чином буде забезпечено обрання Віктора Федоровича у 2015 році, поки ще немає. Деякі її представники досить легковажно переконані, що "зроблять" будь-які потрібні результати", - говориться в статті.

За словами Жданова, "інші вже зараз розраховують стратегію перемоги Януковича без тотального застосування адміністративного ресурсу".

"Наприклад, за рахунок поляризації суспільства та творчого використання досвіду 1999 року, коли українські громадяни в другому турі були поставлені в ситуацію "вибору без вибору" - між Леонідом Кучмою і Петром Симоненком", - заявив він.

"Як вам такий варіант: Віктор Янукович та Олег Тягнибок у другому турі президентських виборів-2015? Спробуйте з трьох разів вгадати, хто в такому разі буде переможцем?", - йдеться у статті

Українська правда