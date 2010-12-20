Ахметову подобається, що його критикують на його ж телеканалі

Народний депутат України від Партії регіонів, бізнесмен Ринат АХМЕТОВ вважає, що свобода слова – це вартість країни.

Про це він заявив у Донецьку на зустрічі з журналістами на стадіоні «Донбас Арена».

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки необхідна і важлива для бізнесмена в Україні свобода слова, він сказав: «Я завжди кажу: свобода слова – це вартість країни».

При цьому Р.АХМЕТОВ підкреслив, що, «якщо не буде свободи слова, то ніхто не інвестуватиме гроші в Україну, а якщо ніхто не інвестуватиме гроші то, за великим рахунком, буде не економічне зростання, а економічний спад».

Бізнесмен упевнений, що, згортаючи свободу слова, «ми не створюємо вартість країни, а ми руйнуємо вартість країни, тому що, якщо немає свободи слова, то це головний сигнал, що капіталу потрібно бігти з країни».

В той же час, Р.АХМЕТОВ переконаний, що зараз в Україні є свобода слова. «А на сьогоднішній день ми маємо свободу слова. Чому? Тому що ми дивимося на канали (телевізійні) і бачимо різні точки зору, - сказав він. - Я дивлюся на каналі «Україна» ШУСТЕРА. І на моєму каналі мене критикують. І мені це подобається. Чому? Тому, що це створює вартість країни і створює вартість мого бізнесу. Ось проста річ».

Р.АХМЕТОВ вважає, що допоки на телеканалі «Україна» є критика на його адресу, є й свобода слова в нашій країні. «Коли на моєму каналі перестануть мене критикувати, я зрозумію, що це руйнування вартості країни і руйнування мого бізнесу», - додав бізнесмен.