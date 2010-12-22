Шимон Перес зустрівся з керівництвом Європейської ради єврейських общин

У чотири рази довше запланованого тривала сьогодні зустріч президента Ізраїлю Шимона Переса з керівництвом Європейської ради єврейських общин (президент – відомий український бізнесмен Ігор Коломойський).

В ході зустрічі учасники обговорили широкий спектр різних питань, які сьогодні стоять перед європейськими єврейськими общинами. Зокрема, глава французьких євреїв Пьер Беснайно і президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабінович виступили за проведення загальноєвропейської конференції спільно з президентом Ізраїлю. І вже ухвалено рішення, що така зустріч пройде в квітні 2011 року в Парижі (Франція), пише MIGnews.

Шимон Перес, у свою чергу, розповів про свою недавню поїздку до України і те враження, яке на нього справила колосальна робота організацій Ігоря Коломойського з посилення єврейських общин України.

Одне з основних питань, поставлених президентом Ізраїлю перед найбільшою європейською єврейською організацією, - це боротьба проти делегімітизації Ізраїлю.

Потрібно сказати, що сьогоднішня зустріч проходила в незвичайному форматі. Велику частину часу сторони провели за закритими дверима - і в дуже вузькому колі.