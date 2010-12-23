БЮТ-Батьківщина і НУ-НС знову грюкнули дверима ВР

Фракції «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС залишили сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим народний депутат Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція «БЮТ-Батьківщина») заявив, що у проекті державного бюджету на 2011 рік розміри соціальних стандартів «суттєво знижено».

Він наголосив, що жодних пропозицій від опозиції, які спрямовані на підвищення соціальних стандартів «та виконання передвибочих обіцянок влади», «ганебно не враховано». За словам депутата, «урядом зменшено витрати на інвалідів, на матеріальну допомогу, на виробництво протезів». «Це бюджет бідності, погіршення життя», - наголосив А.ПАВЛОВСЬКИЙ і додав: «Тому наша фракція «БЮТ-Батьківщина» у цьому антисоціальному фарсі, в ганьбі і погіршенні життя людей брати участі не буде».

У свою чергу народний депутат Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ (фракція НУ-НС) наголосив, що вчорашня інформація Генеральної прокуратури щодо подій 16 грудня у Верховній Раді - «це фарс». За його словами, фактично було «звинувачено тих, кого побили. Це є фарс і це є наруга. На жаль, Генеральна прокуратура стає не Генеральною прокуратурою України, а Генпрокуратурою Партії регіонів», - підкреслив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Він заявив: «Ми з цим миритися не можемо, і поки не буде перекваліфікована справа, ми будемо вимагати від Генпрокуратури здійснювати свої повноваження».

Говорячи про проект бюджету на 2011 рік, П.ЖЕБРІВСЬКИЙ зауважив, що «такого ганебного набору документів, які є у цьому бюджеті, годі було й очікувати».

Він наголосив, що видаткова частина бюджету - «це щось ганебне: кому захотів Президент, тому й дав». За словами депутата, нинішній проект бюджету – це «компіляція якихось забаганок високопосадовців».

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ підкреслив, що кандидат на посаду голови НБУ Сергій АРБУЗОВ - «молода людина. Нехай вчиться і нехай поки що акції продасть, бо це протирічить тому, що голова НБУ не має права володіти акціями». Він зауважив, що, «враховуючи нівелювання ролі парламентаризму, фракція НУ-НС повноцінної участі у засіданні Верховної Ради брати не може».

У сесійній залі, на місцях членів фракції «БЮТ-Батьківщина» розміщено плакати з написами: «Припиніть політичні репресії!», «Руки геть від Тимошенко!», «Народу – нові податки! Олігархам – нові мільярди!».

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонував зняти ці плакати, оскільки це є порушенням регламенту. За його словами, у залі парламенту не може розміщуватися «все, що не відноситься до законотворення».