Янукович утворив групу з питань оптимізації центральної влади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив робочу групу з опрацювання питань, пов`язаних з оптимізацією системи центральних органів виконавчої влади.

Відповідне розпорядження Президента “Деякі питання організації роботи щодо реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” розміщено на офіційному сайті глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ призначив керівником робочої групи міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, а також затвердив персональний склад робочої групи.

Робоча група, відповідно до розпорядження, має розробити до 25 грудня план першочергових заходів щодо забезпечення оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, а також здійснювати аналіз проектів положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та підготовку висновків щодо оптимізації повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їхніх завдань і функцій.

Президент доручив групі також проаналізувати забезпечення центральних органів виконавчої влади будівлями, приміщеннями, іншим майном та за результатами аналізу внести відповідні пропозиції щодо оптимізації використання ними таких будівель, приміщень, майна.

Міністри маютьутворити групи для підготовки пропозицій щодо визначення повноважень міністерств і центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через відповідних членів Кабміну, щодо структури таких міністерств та центральних органів виконавчої влади, проектів положень про них, забезпечивши включення до складу таких груп голів комісій з проведення реорганізації, ліквідації центральних органів виконавчої влади, утворених на виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Керівникам підгруп, а також керівникам Державного космічного агентства України, Державної інспекції ядерного регулювання України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України належить забезпечити підготовку та подати на розгляд робочої групи до 18 січня 2011 року пропозиції щодо розподілу повноважень між міністерствами, центральними органами виконавчої влади, до 31 січня 2011 року - щодо структури міністерств, центральних органів виконавчої влади та проекти положень про такі органи.