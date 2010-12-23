Янукович призначив керівників ряду центральних органів влади

22:23, 23 грудня 2010
Політика
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Укази на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив:

Василя НАДРАГУ першим заступником міністра соціальної політики України;

Костянтина ЄФИМЕНКА першим заступником міністра інфраструктури України;

Юрія ХІВРИЧА першим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України;

Дмитра ІСАЄНКА заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України;

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Петра АНДРЄЄВА головою Державної фінансової інспекції України;

Владислава КАСЬКІВА головою Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України;

Ігоря ЛИСЕНКА головою Державного агентства земельних ресурсів України;

Дмитра КОЛЕСНИКОВА головою Державного агентства України з управління державними корпоративними правами і майном;

Юрія АЛЕКСЄЄВА головою Державного космічного агентства України;

Владимира КОВАЛЕВСЬКОГО головою Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;

Катерину КОПИЛОВУ головою Державного агентства України з питань кіно;

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Олександра ХОХОТВУ головою Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України;

Олександра ОСАУЛЕНКА головою Державної служби статистики України;

Равіля САФІУЛЛІНА головою Державної служби молоді і спорту України;

Івана БІСЮКА головою Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України;

Дмитра ВОРОНУ головою Державної міграційної служби України;

Ольгу ГІНЗБУРГ головою Державної архівної служби України;

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Відповідні укази розміщені на офіційному сайті голови держави.

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