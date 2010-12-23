Янукович призначив керівників ряду центральних органів влади
Укази на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив:
Василя НАДРАГУ першим заступником міністра соціальної політики України;
Костянтина ЄФИМЕНКА першим заступником міністра інфраструктури України;
Юрія ХІВРИЧА першим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України;
Дмитра ІСАЄНКА заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України;
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Петра АНДРЄЄВА головою Державної фінансової інспекції України;
Владислава КАСЬКІВА головою Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України;
Ігоря ЛИСЕНКА головою Державного агентства земельних ресурсів України;
Дмитра КОЛЕСНИКОВА головою Державного агентства України з управління державними корпоративними правами і майном;
Юрія АЛЕКСЄЄВА головою Державного космічного агентства України;
Владимира КОВАЛЕВСЬКОГО головою Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;
Катерину КОПИЛОВУ головою Державного агентства України з питань кіно;
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Олександра ХОХОТВУ головою Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України;
Олександра ОСАУЛЕНКА головою Державної служби статистики України;
Равіля САФІУЛЛІНА головою Державної служби молоді і спорту України;
Івана БІСЮКА головою Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України;
Дмитра ВОРОНУ головою Державної міграційної служби України;
Ольгу ГІНЗБУРГ головою Державної архівної служби України;
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Відповідні укази розміщені на офіційному сайті голови держави.