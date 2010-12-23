Янукович призначив керівників ряду центральних органів влади

Укази на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив: Василя НАДРАГУ першим заступником міністра соціальної політики України; Костянтина ЄФИМЕНКА першим заступником міністра інфраструктури України; Юрія ХІВРИЧА першим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України; Дмитра ІСАЄНКА заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України; *** Петра АНДРЄЄВА головою Державної фінансової інспекції України; Владислава КАСЬКІВА головою Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України; Ігоря ЛИСЕНКА головою Державного агентства земельних ресурсів України; Дмитра КОЛЕСНИКОВА головою Державного агентства України з управління державними корпоративними правами і майном; Юрія АЛЕКСЄЄВА головою Державного космічного агентства України; Владимира КОВАЛЕВСЬКОГО головою Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів; Катерину КОПИЛОВУ головою Державного агентства України з питань кіно; *** Олександра ХОХОТВУ головою Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України; Олександра ОСАУЛЕНКА головою Державної служби статистики України; Равіля САФІУЛЛІНА головою Державної служби молоді і спорту України; Івана БІСЮКА головою Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України; Дмитра ВОРОНУ головою Державної міграційної служби України; Ольгу ГІНЗБУРГ головою Державної архівної служби України; *** Відповідні укази розміщені на офіційному сайті голови держави.

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