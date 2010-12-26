БЮТ про Януковича, Луценка і Нацбанк

Блок Юлії Тимошенко та партія «Батьківщина» висловлюють повну солідарність з Юрієм ЛУЦЕНКОМ та вимагають від президента України Віктора ЯНУКОВИЧА негайного звільнення затриманого політика.

Про це йдеться у заяві БЮТ, текст якої передано УНІАН.

«Немає щонайменших сумнівів в тому, що переслідування колишнього міністра внутрішніх справ носить суто політичний характер. Минулої п’ятниці в ефірі трьох національних телеканалів ЯНУКОВИЧ фактично визнав, що так звані правоохоронні органи всі свої дії узгоджують саме з ним, ЯНУКОВИЧЕМ, і саме ЯНУКОВИЧ є замовником та режесиром переслідування опозиції», - наголошується у заяві.

«Влада, яка до народу відверто ставиться лише як до будівельного сміття в процесі побудови «нової України» для ЯНУКОВИЧА та його Сім’ї, хоче прибрати з дороги всіх, хто стає на заваді її фальшивим реформам. Розмовами ж про «реформи» прикривається багатомільярдне пограбування держави кланом, який розглядає нашу Вітчизну як країну, яка програла їм війну та обкладена контрибуціями та репараціями», - переконані автори заяви.

«Провину» ЛУЦЕНКА, на думку ЯНУКОВИЧА, поглиблює те, що в боротьбі за Україну колишній міністр став пліч-о-пліч з Юлією ТИМОШЕНКО – тією, кого ЯНУКОВИЧ розглядає у якості головної перешкоди до його псевдореформаторських експериментів над народом», - підкреслюють в БЮТ

«ЯНУКОВИЧ за десять місяців перебування при владі збагатився сам та збагатив своє кримінально-олігархічне оточення. Дійшло вже навіть до фактичної приватизації Національного банку. Але попри абсолютну владу, ЯНУКОВИЧ продемонстрував повну неспроможність керувати країною в інтересах простих людей, цілковите небажання вирішувати їхні проблеми», - наголошується в заяві.

«ЯНУКОВИЧУ не вдасться залякати опозицію. Все, що нас не вб’є, зробить лише сильнішими. Немає тієї сили, яка б зламала опозицію. Ми усвідомлюємо свій обов’язок захищати державу та людей», - заявили в БЮТ.