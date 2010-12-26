Народна самооборона: можна очікувати затримання Тимошенко

Соратники лідера партії «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА вважають його затримання в неділю початком жорстоких політичних репресій.

Зокрема, як заявив народний депутат України Олесь ДОНІЙ, «ми маємо справу с початком жорстоких політичних репресій».

«І це своєрідна перевірка на вошивість суспільства: якщо воно зараз проковтне це затримання, то це означатиме, що репресивний механізм буде задіяний з гори до низу, і наступним можна прогнозувати затримання Юлії ТИМОШЕНКО», - цитує депутата прес-служба «Народної самооборони».

«Для того, щоб це не відбулось, суспільство повинне стати на захист своєї політичної опозиції», - переконаний політик.

Також О.ДОНІЙ вважає, що навіть якщо ця кримінальна справа проти Ю.ЛУЦЕНКА «про буцімто просування водія розвалиться очевидно, що будуть шукатись інші мотиви для затримання лідера «Народної самооборони».

«Йдеться про залякування опозиції для того, щоб люди боялись приставати на її бік», -зауважив депутат.

Однопартієць Ю.ЛУЦЕНКА, народний депутат Юрій ГРИМЧАК вважає, що для затримання лідера партії не було жодних підстав.

«Луценко ходив до прокуратури, виконував всі її вимоги, знайомився з матеріалами справи…», - повідомив депутат.

«На цей час немає ніяких даних про те, чому затримано Юрія ЛУЦЕНКА, чому саме сьогодні, чому був затриманий саме співробітниками СБУ, на підставі якої статті був затриманий… Жодних даних немає», - наголосив Ю.ГРИМЧАК.

Як повідомляв УНІАН, у неділю близько 13-ї години було затримано екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За попередніми даними політик перебуває у слідчому ізоляторі Служби безпеки України.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратурою закінчено досудове слідство у кримінальній справі за звинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА.

Зокрема, екс-міністра звинувачують у заволодінні, за попередньою змовою зі своїм водієм Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ, шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами на суму понад 238 тисяч гривень і у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків на суму понад 130 тисяч гривень.

Крім того, 18 грудня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що його намагаються "прив’язати" до справи про отруєння екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА.