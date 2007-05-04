Чечетов: усі хочуть під блакитними прапорами йти на вибори

Окрім «помаранчевих», усі решта партій хочуть йти на вибори в блоці з Партією регіонів. Про це в інтерв`ю УНІАН сказав заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, «вони всі кажуть: ми хочемо до вас в блок, усі бажають до нас у блок, усі хочуть під блакитними прапорами йти на вибори». М.ЧЕЧЕТОВ не виключає можливості, що Партія регіонів піде не самостійно на вибори, а в блоці. Зокрема, він не виключає можливості блокування з КПУ і СПУ. «Ми дивитимемося, яким чином можна досягнути максимального результату на парламентських виборах», - наголосив депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що сьогоднішні домовленості про проведення дострокових парламентських виборів між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ грунтуються на заявах Партії регіонів про готовність до «максимальних компромісів на користь держави, її цілісності, стабільності і спокою в Україні».

Депутат також наголосив, що на сьогодні вже всі політичні сили зрозуміли, що іншого виходу із ситуації, ніж дострокові вибори, немає. «Ми дійшли тієї межі, переступивши яку ми можемо спровокувати громадянський конфлікт», - наголосив М.ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, основна відмінність між політиком і державним діячем у тому, що «політикові плювати на все, йому аби лишень прорватися в крісло прем`єра, Президента чи депутата, а державний діяч думає про майбутнє країни, про майбутнє народу, а на другому місці вже крісло прем`єра».

М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що сьогодні найголовніше під політичний компроміс підвести законодавчу базу, і вже в цьому повинні брати участь усі політичні сили.