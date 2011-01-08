Чехія вимагає, щоб українська влада розігнала «візову мафію»

Чеські дипломати можуть здійснити екстрені заходи, якщо не буде врегульована ситуація перед чеським консульством в Києві.

Про це повідомляє Українська правдаз посиланням на Радіо Прага.

Як йдеться у повідомленні, перед консульством чергують незаконні посередники, які знімають з громадян, які подають документи на візу певні суми за допомогу при заповненні анкет, продаж страховок, а також продають порядкові номерки в імпровізованій черзі.

Тимчасовий повірений у справах Чехії в Україні Вітєзслав Півонька заявив: "У нас з`явилися скарги українських громадян на ці нелегальні процедури, які відбуваються перед нашим консульським департаментом".

"Реагуючи на це, у червні цього року ми почали посилати ноти до Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ. Ми хотіли б вирішити ці проблеми, тому що потім люди, громадяни України, думають, що ця корупція пов`язана з моєю країною, а це для нас неприйнятно", - сказав він.

Як зазначив дипломат, "група людей - великі чоловіки, не пускають прохачів у консульський департамент з анкетами".

"Кажуть: "Тут черга, якщо хочете пройти першим, заплатіть 300 або 500 гривень. Давайте, я заберу у вас гроші, все буде в порядку, анкети в порядку, процедура отримання віз в порядку". Ну, а це, знаєте, для нас дуже незручно", - сказав Півонька.

Відповідаючи на питання, чи може бути, що, у разі ігнорування цієї проблеми українською владою, консульство буде закрите, наприклад, на тиждень, він сказав: "Якщо українська сторона не буде приймати рішення і ми не домовимося, ми будемо думати, як з цим працювати. Перший крок - це call-центри, або аутсорсінг".

"Для цього потрібна буде згода мого МЗС, жоден посол не може просто так вирішити закрити консульство на тиждень. Це міжнародні відносини, але як можливість таке існує", - заявив дипломат.

На питання, як українська сторона може вирішити це питання, Півонька відповів: "Поліція чи міністерство внутрішніх справ можуть вислати своїх людей, щоб ті пояснили всім стандартний процес видачі віз".

"Тут не тільки наша проблема. Це була проблема багатьох консульських департаментів держав шенгенської зони. Але інші вирішили організувати call-центри, а на практиці це означає, що громадяни України повинні більше платити. П`ять євро за кожен дзвінок", - зазначив він.

"Якщо ми говоримо про те, що у нас гарні двосторонні відносини, ми свої зобов`язання виконуємо, то ми вимагаємо такого ж від української сторони, щоб вони забезпечили нам підтримку і навели порядок на своїй землі", - заявив дипломат.