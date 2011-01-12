Опозиція взяла перерву, бо не прийшов Пшонка

Опозиційні фракції вимагають, щоб саме генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА надав парламенту інформацію щодо арештів колишніх посадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це член фракції «БЮТ-Батьківщина» Роман ЗАБЗАЛЮК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, саме цим і викликана вимога фракцій «БЮТ-Батьківщина» та “Наша Україна – Народна самооборона” оголосити у роботі парламенту перерву на 30 хвилин для проведення консультацій.

Р.ЗАБЗАЛЮК нагадав, що вчора ВР ухвалила постанову, згідно з якою сьогодні Генпрокуратура має надати інформацію щодо арештів колишніх посадовців, і у постанові вказано, що цю інформацію має надати генеральний прокурор В.ПШОНКА.

Натомість, зауважив народний депутат, замість В.ПШОНКИ до Верховної Ради прибув його перший заступник Євген БЛАЖІВСЬКИЙ. «Ми вимагаємо, щоб був виконаний регламент та норми Конституції. Якщо Верховна Рада у складі 408 депутатів проголосувала за необхідність заслуховування генерального прокурора, то очевидно так повинно і бути», - сказав Р.ЗАБЗАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Верховна Рада України ухвалила постанову про заслуховування інформації Генеральної прокуратури України щодо підстав для порушення кримінальних справ та взяття під варту окремих осіб. У постанові на вимогу опозиції зазначено, що Верховна Рада хоче заслухати з цього питання саме генерального прокурора В.ПШОНКУ.