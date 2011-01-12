Литвин розповів нардепам, чому Пшонка не прийде у ВР

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА не прибув до Верховної Ради для надання народним депутатам інформації щодо арештів колишніх високопосадовців, оскільки перебуває у відрядженні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після перерви у засіданні парламенту повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, В.ПШОНКА перебуватиме у відрядженні 12-13 січня, і тому відповідну інформацію ВР надасть в. о. генпрокурора Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

В.ЛИТВИН також зауважив, що повідомив про це керівників фракцій, і вони погодилися заслухати Є.БЛАЖІВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Верховна Рада України ухвалила постанову про заслуховування інформації Генеральної прокуратури України щодо підстав для порушення кримінальних справ та взяття під варту окремих осіб. У постанові на вимогу опозиції зазначено, що Верховна Рада хоче заслухати з цього питання саме генерального прокурора В.ПШОНКУ.

Сьогодні на вимогу фракцій «БЮТ-Батьківщина» та “Наша Україна – Народна самооборона” у роботі парламенту було оголошено перерву на 30 хвилин для проведення консультацій.

Опозиційні фракції вимагали, щоб саме генеральний прокурор України В.ПШОНКА надав парламенту інформацію щодо арештів колишніх посадовців.