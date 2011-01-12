Міліція заспокоює: арештовувати письменницю Матіос їм ще не доручали

18:38, 12 січня 2011
Політика
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Поки що просто збирають матеріали

У столичній міліції наголошують, що не чинять тиск на відому письменницю Марію МАТІОС і не мають намірів її затримувати.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м.Києві у відповідь на відкрите звернення М.МАТІОС до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

За інформацією Відділу зв’язків з громадськістю, наприкінці листопада 2010 року Голова ради організацій ветеранів, народний депутат від Комуністичної партії України Петро ЦИБЕНКО звернувся до Генпрокуратури з депутатським запитом щодо правової оцінки висловлюванням, які допускає М.МАТІОС у своїй книзі "Вирвані сторінки з автобіографії" щодо пам’ятників радянським воїнам, як загинули у роки Великої Вітчизняної війни. Саме через, як зазначили у столичному главку міліції, ГПУ "надала доручення відповідним територіальним підрозділам МВС провести перевірку викладених у запиті фактів, а зібрані матеріали направити до Генеральної прокуратури". "Одне з таких доручень отримало Печерське райуправління столичної міліції", - поінформували у ВЗГ. Виконуючи вимоги головного контрольно-наглядового органу держави один з працівників Печерського РУВС відвідав будинок, адресу якого авторка називала у тексті книги та спілкувався з мешканцями.

"Столична міліція жодним чином не чинить тиску на письменницю Марію МАТІОС й тим паче не має на меті її затримувати. Столична міліція діє у рамках своїх повноважень, виконуючи доручення Генеральної прокуратури України", - наголосили у главку.

Після перевірки всі зібрані матеріали будуть надані Генпрокуратурі для прийняття рішення згідно з чинним законодавством за запитом народного депутата України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.МАТІОС звернулася з відкритим листом до генерального прокурора України В.ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВА з проханням пояснити, з яких причин та підстав її розшукують правоохоронні органи.

М.МАТІОС зауважила, що міліція розшукувала її у львівському видавництві і вилучила з продажу її книгу «Вирвані сторінки з автобіографії».

Також письменниця просила надати відповідь, чому дільничні інспектори міліції “із посиланням на розпорядження Генерального прокурора України опитують мешканців тих будинків у Києві, де моя родина мешкала свого часу, змушуючи їх підписувати відповідні свідчення щодо мене”.

На переконання М.МАТІОС, дії працівників правоохоронних органів мають всі ознаки шантажу та безпідставного психологічного тиску.

 

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