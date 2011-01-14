Регіонал визнав, що погарячкував, вириваючи фотоапарат у журналіста

Депутат від Партії регіонів Олексій Журавко визнає, що погарячкував під час спілкування з журналістом.

"Я ніколи не нападав (на журналістів) і не збираюся робити цього надалі", - цитує політика його прес-служба.

При цьому він відзначив, що поведінка співробітників ЗМІ була "некоректною і провокуючою" - "фотоапарат з функцією відеозйомки буквально ткнули депутату в обличчя".

Журавко також повідомив, що, будучи інвалідом І групи, досить болісно ставиться до спроб сфотографувати його в певних ракурсах.

"Я не спекулюю цією обставиною, але просив би ставитися з розумінням до моєї позиції", - заявив він.

Як відомо, у четвер Журавко накинувся на журналіста"Української правди" і намагався вихопити у нього фотокамеру.

Водночас, в повідомленні прес-служби Журавко нічого не сказано по суті щодо питань поставлених журналістом з приводу використання заборонених сирен та мигалок на автомобілі депутата.

Українська правда