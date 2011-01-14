В Укрспецекспорті пояснили суть «іракської проблеми»

Керівництво «Укрспецекспорту» докладає зусиль для того, щоб виконати контракти з поставок військової техніки, які опинилися на межі провалу з вини колишнього керівництва компанії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрспецекспорту».

Так, в грудні був активізований переговорний процес з питань поставок до Іраку літаків АН32Б. Результатом переговорів став протокол, в якому сторони зафіксували можливість вирішення проблеми, яка перешкоджала виконанню контракту.

За даними джерела, проблема виникла через те, що ДП «Прогрес» (дочірнє підприємство «Укрспецекспорту») підписав договір з серійним заводом «Антонов» про виробництво літаків АН32Б до укладення відповідного контракту з Іраком. У контракті іракські партнери зазначили, що всі комплектуючи літаків повинні бути не старше 2009 р. випуску. У договорі з «Антоновим» цей пункт був відсутній. Контракт з Іраком був укладений у травні 2009 року.

Таким чином, відзначає джерело, у побудованих для Іраку літаках опинилися комплектуючі, виготовлені до 2009 року, і іракська інспекція пред`явила претензії.

Нове керівництво «Укрспецекспорту» доклало максимум зусиль для того, щоб не допустити розриву контракту. Зокрема, українська сторона запропонувала Іраку замінити всі старі деталі на нові. Переговорний процес продовжується.

Прес-служба нагадує, що в 2009 р. компанією «Укрспецекспорт» керував Сергій БОНДАРЧУК, а контракт з Іраком підписував заступник глави ДП «Прогрес» Тарас ШЕЙКО. 10 червня 2010 р. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив главою «Укрспецекспорту» Дмитра САЛАМАТІНА.