Немиря: впевнені у собі політики не займаються політичними репресіями

Віце-прем’єр-міністр уряду Юлії ТИМОШЕНКО з питань євроінтеграції Григорій НЕМИРЯ вважає особливо показовим, що політичний притулок екс-міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ надала Чехія, країна ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи відповідне рішення Чехії щодо Б.ДАНИЛИШИНА (УНІАН: Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня прийняло рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі. Сьогодні суд у Празі прийняв рішення про звільнення Б.ДАНИЛИШИНА з-під варти).

Член команди Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що “в даному випадку визнається, що в Україні відбувається руйнація політичних свобод та європейських цінностей, зневажаються права людини та належні правові процедури під фальшивим гаслом стабілізації та наведення порядку”.

“Ми, як опозиція, стверджували, що це небезпечно для України, - додав Г.НЕМИРЯ. - Рішення, яке прийняла чеська влада, свідчить, що ці процеси можуть бути небезпечним і для ЄС”.

“Опосередковано визнано факт: якщо ти в Україні займаєшся політичною діяльністю та належав до попереднього уряду, ти не можеш розраховувати на справедливе правосуддя. Влада, порушивши багато справ проти членів колишнього уряду, показує, що вона є слабкою та боїться опозиції. Сильні та впевнені у собі політики не займаються політичними репресіями”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він також навів цитату Вацлава Гавела про те, що: “Демократія перед тими, хто ставиться до неї з повагою, ставить майже нездоланні проблеми, а для тих, хто її ненавидить, відкриває майже необмежені можливості”.

Думки експертів щодо рішення чеського суду, який сьогодні випустив на волю Б.ДАНИЛИШИНА, дивіться тут.