Акція протесту проти забудови території Олександрівської лікарні

18 січня о 10-00 відбудеться акція протесту з вимогою до Президента України звільнити суддів Вищого господарського суду, які знову дозволили забудовувати територію Олександрівської лікарні і меморіального дендрологічного парку Богомольця. Початок акції - біля центральних воріт лікарні на розі вул.Мечнікова і Шовковичної. Учасники піднімуться по вул. Шовковичній до пролому в стіні Олександрівської лікарні, зруйнованій робітниками будівельної компанії ТОВ «Житлобуд», де відбудеться мітинг. Після чого учасники пройдуть до Адміністрації Президента України (вул..Банкова, 11), де відбудеться театралізована акція - передача письмових пропозицій щодо боротьби з корупцією в українських судах представникам Адміністрації Президента. Телефони: 067-948-68-75, 067-504-59-08, 0504695392, http://saveoldkyiv.org/event/676.