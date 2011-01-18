Янукович шкодує, що не побачить Кирила

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подякував Патріарху Московському і всієї Русі КИРИЛУ, а також Правлінню та Опікунській раді Міжнародного громадського фонду єдності православних народів, за присудження премії «За видатну діяльність зі зміцнення єдності православних народів. За утвердження і просування християнських цінностей у житті суспільства» імені Патріарха Алексія II.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі В.ЯНУКОВИЧА до глави РПЦ.

Водночас Президент пошкодував, що заплановані раніше міжнародні заходи не дадуть йому можливості бути присутнім на урочистій церемонії вручення премії 21 січня 2011 року.

В.ЯНУКОВИЧ побажав Патріарху Московському і всієї Русі КИРИЛУ, Міжнародному громадському фонду єдності православних народів і всім лауреатам премії фонду подальших успіхів у справі зміцнення духовних і культурних зв`язків між народами християнської традиції.