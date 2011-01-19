Присяжнюк: 80% земель на Київщині не використовується

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголошує, що першочерговим завданням місцевої влади у найближчий період має бути проведення ревізії земельних ресурсів, адже на сьогодні 80% земель у регіоні не використовується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської ОДА, про це губернатор заявив, представляючи нового голову Бориспільської районної державної адміністрації Івана ШКИРТУ.

«Ситуація, коли земельний ресурс використовується не за сільськогосподарським призначенням, а лише як об’єкт купівлі-продажу та миттєвого збагачення окремих осіб, – неприпустима. Бездарна роздача земель була великою помилкою. Я ставлю першочергове завдання новому керівнику провести ревізію земель та навести лад», - зокрема сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Також він зазначив, що буде налагоджено активну співпрацю з працівниками правоохоронних структур: «Коли чиновник не робить нічого, доки не отримає хабар, а чесний товаровиробник не може спокійно реалізовувати свою продукцію, – це ненормально. Ми будемо кардинально вирішувати такі питання».

З приводу призначення головою Бориспільської райдержадміністрації І.ШКИРТИ, який до цього очолював Яготинський район, А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що «в ротаціях нічого страшного немає, їх влада проводить сьогодні для того, аби забезпечити більш ефективну, плідну роботу, консолідацію влади та громади».

Загалом, станом на 18 січня поточного року в Київській області змінилося сім голів райдержадміністрацій.