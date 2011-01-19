Симоненко каже, що «вильоти» з КПУ одним Грачем не обмежаться

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляє, що поновлення Леоніда ГРАЧА у лавах Комуністичної партії неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив на прес-конференції.

За його словами, «проблема Л.ГРАЧА - це вже минуле».

«Ніякого повернення до проблеми поновлення в партії не буде. Діяльність особисто Л.ГРАЧА засуджена в цілому Компартією», - наголосив П.СИМОНЕНКО.

Він додав, що не може бути жодних сумнівів, що «ми будемо послідовні, ми будемо принципові, і ми доведемо цю справу до кінця».

П.СИМОНЕНКО наголосив, що проведена у Криму конференція - «позастатутна».

Він підкреслив, що керівництвом КПУ було розпущено керівництво Компартії Криму, і тому вони не могли скликати конференцію.

П.СИМОНЕНКО додав, що за такої ситуації, відповідно до статуту, конференція може бути скликана тільки президією Центрального комітету КПУ.

Він наголосив, що щодо усіх тих, хто брав участь у скликанні позастатутної конференції, «щодо них буде порушено питання про членство в партії, оскільки вони себе вже поставили поза партією».