Макіївку шантажують вибухами

Невідомі погрожують здійснити сьогодні ще серію вибухів у Макіївці Донецької області, якщо їм не виплатять гроші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК.

Він також поінформував, що перший вибух стався сьогодні о 4.37 у телефонній будці поблизу торговельного центру “Плаза”, другий - о 5.05 за 600 м від місця першого вибуху, біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля".

За словами В.ФАРИННИКА, в останньому випадку вибуховий пристрій було закладено в урну для сміття. Внаслідок обох вибухів постраждалих немає, лише пошкоджено майно.

Також поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, у якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі у Макіївці». У листі також вказано механізми та порядок передачі грошей.

Водночас, невідомі погрожують, що у разі невиконання вимог сьогодні о 17.00 у різних місцях Макіївки пролунають ще 5 вибухів.

Як зазначив заступник міністра, враховуючи ситуацію та для того, щоб спрацювати на упередження і виявити злочинців, до Макіївки спрямовано додаткові сили міліції та вибухотехнічні служби.