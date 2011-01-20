Спілка підприємців на Черкащині хоче встановити пам'ятник Бандері

В Черкаській області в місті Тальне районна спілка підприємців хоче встановити пам`ятник провіднику ОУН Степану Бандері на центральній площі міста.

Як повідомив голова Тальньнівської районної спілки підприємців Михайло ГУСЄВ, підприємці ухвалили це рішення одноголосно. “Центральна площа Тального порожня. Ми вважаємо, що цій людині варто встановити пам`ятник. Якщо потрібно, то підприємці готові профінансувати цей проект”, - сказав він.

Ідея встановлення пам`ятнику С.Бандері належить підприємцю Миколі ШЕВЧЕНКУ. Спочатку підприємці хочуть запропонувати міській раді провести громадські слухання і познайомити депутатів з історичними документами про С.Бандеру. Крім пам`ятника, підприємці хочуть перейменувати вулицю Петровського на вулицю С.Бандери.

Міський голова Тального Олександр БІЛЕНКО теж не проти ідеї підприємців.

В місті Тальне не залишилося пам`ятників історичним діячам. Є лише два бюсти – Тарасові Шевченку й Героєві Соцпраці Федору Дубковецькому. Три пам`ятники Леніну демонтували більше року тому. Тальне - батьківщина Петра Весклярова (1911-1994), актора, який знявся в 23 фільмах, але більше відомого як Дід Панас - багаторічний колоритний ведучий "Вечірньої казки".

Довідка УНІАН. У Тальнівській міській раді 30 депутатів. Найбільше представників "Громадянської позиції" – 10, БЮТ-"Батьківщина" має 9 мандатів, Партія регіонів – 6, "Наша Україна” та "Союз-Чорнобиль" по 2, Європейська партія – 1.