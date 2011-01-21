У Львові пікетували Консульство РФ

20 січня у Львові відбувся пікет біля приміщення Генконсульства РФ на знак протесту проти порушення національних прав українців у Росії.

Учасники пікету, ініційованого Львівською обласною організацією партії «Наша Україна», вимагали список заборонених в Росії українських книжок та назвати критерії, за якими книгу можна вважати джерелом націоналістичних ідей. Присутні тримали плакати з написами: «Росія! Руки геть від українців!»; «Кремль! Де повага до українців?».

Під час акції народний депутат, член політради “Нашої України” Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ зачитав лист-звернення до генерального консула Російської Федерації у Львові Євгена ГУЗЄЄВА та передав йому книжку академіка Вишенського «Судебник речи», який виступав державним обвинувачувачем у судових процесах над українцями. Таким чином, протестувальники закликали Росію не повертатися у тоталітарне минуле та закликали не користуватися методами політичної боротьби 20-30-х років ХХ століття.

У тексті озвученого В.В‘ЯЗІВСЬКИМ листа міститься занепокоєння з приводу порушення національних прав української громади в Росії. Таким чином ЛОО «Наша Україна» відреагувала зокрема на вилучення з української бібліотеки в Москві книжок, що можуть містити націоналістичні ідеї. «Тому ми офіційно звертаємося до Генконсульства, як представництва російської влади, з проханням дати роз`яснення, яку саме літературу можна переслати в бібліотеку до Москви Як тільки ми отримаємо відповідь від Генерального консула, ми будемо знати, які книжки можна передавати до Росії. Ми хочемо знати, чи можна передати «Кобзар» у повному виданні з віршем «Розрита могила», – зазначив у виступі В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Участь в пікетуванні взяли близько 20 «нашоукраїнців».