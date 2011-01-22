Прихильники Тимошенко залишають Софійську площу у Києві

Учасники віча, присвяченого Дню Соборності України, залишають Софійську площу у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час на площі присутні менш як 1 тис. осіб, зокрема, представники партій «Батьківщина», «Народна самооборона» та ВО «Свобода».

У ході віча не зафіксовано будь-яких сутичок чи порушень громадського порядку.

За даними організаторів, загалом в акції взяли участь близько 20 тисяч осіб.