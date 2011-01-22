Прихильники Тимошенко залишають Софійську площу у Києві
17:12, 22 січня 2011Політика
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Сутичок не було
Учасники віча, присвяченого Дню Соборності України, залишають Софійську площу у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час на площі присутні менш як 1 тис. осіб, зокрема, представники партій «Батьківщина», «Народна самооборона» та ВО «Свобода».
У ході віча не зафіксовано будь-яких сутичок чи порушень громадського порядку.
За даними організаторів, загалом в акції взяли участь близько 20 тисяч осіб.
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