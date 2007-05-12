Васюник: на наступному засіданні робочої парафують законопроект про вибори

Перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК сподівається, що на наступному засіданні робочої групи буде парафовано законопроект щодо позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенню чергового раунду роботи цієї групи.

«Ми після тривалого відпрацювання експертами змін про вибори народних депутатів, зокрема, забезпечення позачергових виборів, пройшли і практично узгодили цей законопроект. Я думаю, що на наступному засіданні робочої групи він буде парафований двома сторонами», - висловив переконання І.ВАСЮНИК.

При цьому він зауважив, що «знаковою домовленістю в цьому контексті є узгодження всіма сторонами позиції, яка передбачає паритетність коаліції з одного боку, і опозиції з іншого, в питанні формування окружних виборчих комісій».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 17.00 завершилося засідання робочої групи з підготовки до проведення позачергових парламентських виборів.

По завершенню засідання лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила журналістам, що під час засідання групи було практично завершено роботу над змінами до законодавства про статус народних депутатів. Крім того, за її словами, «велика робота була проведена над проектом змін до закону про вибори депутатів. Саме цей законопроект викликав найбільшу кількість суперечок і найбільшу кількість розбіжностей».