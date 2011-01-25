У Полтаві вимагали звільнити керівника обласного "Тризубу"

У Полтаві відбулася акція протесту «Ні - політичним репресіям».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні перед будівлею Полтавської ОДА біля півсотні полтавчан зібралися на мітинг з вимогою звільнити студента 5-го курсу Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, керівника обласного загону Всеукраїнської організації "Тризуб" Ігоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, якому міліціонери інкримінують підпал офісу Комуністичної партії в Запоріжжі.

«Ігоря три доби не годували. Тільки вчора допустили священика до нього. Це початок політичних репресій, адже інкримінують йому підпал офісу КПУ в 2009 році. Якщо в сталінські часи був зовнішній ворог, то зараз ворог внутрішній. Нам потрібно об`єднуватися і разом тримати оборону», - заявив у своєму виступі представник ВО «Тризуб».

Як відзначив ініціатор акції, голова обласної організації «За Україну!" Олег ПУСТОВГАР, «сучасна влада боїться людей, які мають власну позицію. Але політики можуть себе захистити, а звичайний студент історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету не може сам себе захистити. Його побили в міліції, не годують - це порушення елементарних прав людини».

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій вимагають від влади звільнити всіх затриманих представників опозиції й припинити їхнє політичне переслідування.

Участь в мітингу взяли депутат облради Петро ВОРОНА, представники ВО "Свобода", "Батьківщина", УНП, народний депутат Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, правозахисник Василь КОВАЛЬЧУК та інші.