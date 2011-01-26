У ГПУ розповіли, чому слідчий відмовив Тимошенко

У Генеральній прокуратурі заявляють, що відмовили лідеру “Батьківщині”, екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у поїздці до Брюсселя через неналежно оформлене клопотання.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні ГПУ.

“Учора під час допиту слідчий відмовив Ю.ТИМОШЕНКО в задоволенні її клопотання про можливість поїздки до Брюсселя, оскільки вона представила запрошення без належного оформлення”, - підкреслили в Генпрокуратурі.

При цьому в ГПУ додали, що давати дозвіл на виїзд особі, яка перебуває на підписці про невиїзд, – є не обов’язком, а правом слідчого, тобто його прямою процесуальною компетенцією.

Крім того, у Генпрокуратурі наполягають, що слідчі 17 січня цього року поновили провадження у кримінальній справі стосовно Ю.ТИМОШЕНКО на її прохання та звернення її адвоката.

Також слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури не задовольнив клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про закриття кримінальної справи, порушеної щодо неї за обвинуваченням у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки).

Що ж до заяви Ю.ТИМОШЕНКО про те, що слідчі не дозволяють екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ проводити конфіденційні зустрічі зі своїм адвокатом, то в ГПУ заявили, що вона не відповідає дійсності. “Юрій ЛУЦЕНКО вчора перебував на допиті у слідчого разом зі своїм адвокатом”, - стверджують у Генпрокуратурі.

“Усі ці та інші звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО на адресу прокуратури є ні чим іншим, як намаганням здійснити тиск на слідство та спробою його дискредитації”, - йдеться у повідомленні.