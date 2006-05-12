Ющенко збирається ”купити” опозицію посадами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу, що 35% українців хотіли б бачити прем’єр-міністром України Віктора ЯНУКОВИЧА, а 31,6% - Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю польській газеті «Газета Виборча», опублікованому сьогодні.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що такими є дані останніх соціологічних опитувань. Він також підкреслив, що парламентську коаліцію у складі «Нашої України», БЮТ та СПУ хотіли б бачити 47% опитаних. Таким чином, зазначив Президент, «найкращий варіант – це помаранчева коаліція, народ чекає на такий союз».

На запитання, чи погодиться Президент на прем’єрство Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО відповів: «Я не виключаю цього. Але сьогодні найважливішим завданням для помаранчевих сил є віднайдення формули стабільності коаліції. Все решта, у тому числі й особа прем’єра, повинно служити зміцненню, а не розділенню спільної команди».

Президент додав, що спеціально не дозволяє проводити розмови про розподіл посад. Він пояснив, що без визначення засад і цілей коаліції «дискусія про крісла остаточно поховає помаранчеву коаліцію. Краще заздалегідь порозумітися на цій темі, ніж потім ризикувати, що поспішно сформований союз розвалиться».

Серед пріоритетів, які мають бути визначені до створення коаліції, В.ЮЩЕНКО назвав позицію в питанні приватизації, щодо ветеранів УПА, статусу російської мови, євроінтеграції.

Відповідаючи на запитання, чи взагалі можливо створення не помаранчевої коаліції, а коаліції «Нашої України» з Партією регіонів, В.ЮЩЕНКО пояснив: «Можливо, що Партія регіонів у певних ситуаціях буде нас підтримувати. Можлива ситуативна співпраця, приміром, у питанні бюджету. Однак, створення помаранчево-блакитної коаліції на сьогодні виключено».

Водночас В.ЮЩЕНКО звернув увагу, що “помаранчева коаліція матиме у парламенті лише 243 мандати, тобто лише на 17 більше, ніж опозиція, створена з Партії регіонів і комуністів”. “В українських реаліях це дуже слабка перевага”, - відзначив Президент.

Він також звернув увагу на те, що важливо, як буде поводитися опозиція, яка отримала велику підтримку на Сході України. В.ЮЩЕНКО задається питанням, що зробити, щоб опозиція була конструктивною: «Як поступити, щоб (опозиціонери) не стали у парламенті антидержавною силою, щоб не експлуатували ці гасла, з якими вони йшли на вибори – про надання російській мові статусу державної, а також федеративного устрою і про відхід від проєвропейського курсу? Ми повинні знайти формулу співіснування з опозицією. Різними методами, у тому числі за допомогою відповідного поділу посад в парламенті», - відзначає В.ЮЩЕНКО.