У БЮТ заявляють, що Верховна Рада порушила Конституцію

Заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ переконаний, що парламент при голосуванні за зміни до Конституції щодо термінів проведення виборів порушив положення нині чинного Основного Закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ заявив сьогодні журналістам після ухвалення відповідного закону.

«Це черговий раз, коли парламент, голосуючи за Конституцію, порушує саму Конституцію, зокрема її 84 статтю», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ зазначив, що найменше 25 осіб, картки яких були використані у голосуванні за внесення змін до Конституції, були відсутні у сесійній залі.

«Ми оголосили всіх відсутніх, але, на жаль, голосування відбувалося в порушення навіть не регламенту, а Конституції України», - заявив він.

За словами С.СОБОЛЄВА, ці зміни до Основного Закону врятували нинішню парламентську більшість від тієї реальної оцінки, яку б дав український народ, якби вибори відбулися до ВР 27 березня цього року.

Водночас, наголосив С.СОБОЛЄВ, Верховна Рада у цьому законі визначила лише терміни своїх повноважень та повноважень Президента, а щодо терміну виборів мерів нічого не вказала.

«Те, що відбулося в сесійній залі, – це продовжена агонія цієї влади, і я переконаний, що вони розуміють, на що вони йдуть. Їм треба негайно приймати пенсійний закон, негайно змінювати Житловий кодекс, негайно змінювати Трудовий кодекс», - додав народний депутат.

Він наголосив, що саме тому влада продовжила термін повноважень Верховної Ради нинішнього скликання.

С.СОБОЛЄВ підтвердив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі свого складу 7 народних депутатів за підтримку змін до Конституції. Він зауважив, що це остаточне рішення, оскільки фракція мала єдину позицію щодо цих змін, але деякі депутати не взяли участь в засіданні фракції і проголосували «за».

«Будь-які запевнення, що чиєюсь карткою проголосували, будуть виглядати смішно», - додав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосувало 310 із 350 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, закон підтримали 180 депутатів із фракції Партії регіонів, 7 – з фракції “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії та 37 позафракційних депутатів.