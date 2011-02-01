Тимошенко: на бютівців, які голосували за вибори у 2012-ому, тиснули

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина», які голосували за зміни до Конституції, чинився тиск.

Про це повідомляє сайтЮ.ТИМОШЕНКО.

«27 березня цього року Верховна Рада, діючі народні депутати мусили піти на вибори і подивитися в очі народу. Але сьогодні змінами до Конституції провладна більшість у Верховній Раді за дорученням ЯНУКОВИЧА пролонгувала сама собі повноваження на півтора роки просто зберігаючи протизаконно свою владу. Наша фракція прийняла рішення голосувати проти таких змін до Конституції, бо вважаємо, що вибори мусили бути тоді, коли передбачено Конституцією – в березні цього року. Це дало б можливість позбавити нашу країну від окупантів, від людей, які сьогодні принижують Україну і принижують кожну людину», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що всупереч рішенню фракції декілька депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина» проголосували разом з провладною більшістю.

«Саме тому, що останні тижні ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ, КЛЮЄВ, прокуратура безпосередньо тиснули на депутатів, порушуючи кримінальні справи проти членів їх родин, проти синів, братів, чоловіків, жінок, батьків, і ці декілька народних депутатів не витримали тиску і політичних репресій. Не можна засуджувати людей за те, що вони не здатні на подвиги. Але і тримати в команді слабких людей сьогодні ми не маємо права, і тому наша фракція виключила цих депутатів зі свого складу і від того стала сильнішою», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: “Ми незмінно стоїмо на позиціях боротьби проти окупаційної влади. Ми незмінно стоїмо на позиціях боротьби з мафією, і так, як сказала Ліна КОСТЕНКО, що з колін неможливо стартувати, тому ми не на колінах, ми боремося і ми з вами”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосувало 310 із 350 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, закон підтримали 180 депутатів із фракції Партії регіонів, 7 – з фракції “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії та 37 позафракційних депутатів.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі свого складу 7 народних депутатів, які голосували за внесення змін до Конституції.