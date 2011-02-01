Ющенка сьогодні знову допитали в Генпрокуратурі

Сьогодні колишній президент України Віктор ЮЩЕНКО в якості потерпілого знову викликався на допит до головного слідчого управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ у справі про своє отруєння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Водночас, як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, допит тривав понад 5 годин.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

21 січня В.ЮЩЕНКА викликали до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння у 2004 році.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 року під час президентської кампанії кандидат у президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був вивезений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі знаходиться діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз зазначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведений.

У грудні 2010 року В.ПШОНКА сказав, що у Генеральній прокуратурі України не виключають версію, що отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА не було.