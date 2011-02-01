Мустафу Джемільова висунули на Нобелівську премію миру

Товариство захисту пригноблених народів висунуло кандидатуру відомого правозахисника і дисидента, голову Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафу Джемільова на здобуття Нобелівської премії миру, повідомляє Радіо Свобода.

Два роки тому кандидатуру Джемільова на присудження Нобелівської премії миру вже висував Перший Світовий конгрес кримських татар, нагадує радіостанція.