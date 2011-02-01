КУПР: на Майдані знищують речові докази

Коаліція учасників Помаранчевої революції (КУПР) заявляє, що київська влада знищує речові докази у кримінальній справі проти організатора акції протесту проти прийняття Податкового кодексу у листопаді 2010 року, коменданта наметового містечка, голови правління КУПР Сергія МЕЛЬНИЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КУПР.

У пре-службі нагадали, що Київська міська державна адміністрація подала позов до суду про умисне пошкодження покриття (гранітної плитки) організаторами "Підприємницького Майдану" у листопаді минулого року на суму 212 тис. 292 гривні та про умисне пошкодження гідроізоляції підземного бару на суму близько 240 тис. гривень. За цим позовом порушено кримінальну справу проти організатора Майдану-2 С.МЕЛЬНИЧЕНКА за звинуваченням за ст.194 ч.1 Кримінального кодексу України (умисне знищення чи пошкодження майна), яку намагаються перекваліфікувати у ст.194 ч.2 (те ж саме в особливо великих розмірах), та за ст.293 ККУ (організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку).

За цими звинуваченнями йому загрожує до 10 років позбавлення волі, зазначається в повідомленні. Насправді, як пояснили фахівці з укладання дорожнього покриття, навіть якби кожен із 132 забитих кутників ущент зруйнував усі три прилеглих до нього плитки, сума можливих збитків не перевищила би 14 тис. гривень. А підземний бар взагалі знаходиться не під місцем розташування наметів, і його гідроізоляція не могла бути пошкоджена внаслідок їх встановлення.

"Гранітне покриття Майдану Незалежності є речовим доказом у порушеній кримінальній справі і не може бути вилучене до проведення належної експертизи. Але сьогодні на центральну площу столиці прибула велика кількість будівельної техніки та дорожніх робочих, які розпочали демонтаж плитки. Належної дозвільної документації у виконавців робіт не виявлено”, - говориться в повідомленні.

Активісти ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції», виявивши спробу знищення речових доказів, викликали слідчо-оперативну групу і зажадали припинення незаконних робіт. “Як повідомив слідчий у кримінальній справі, порушеній проти С.МЕЛЬНИЧЕНКА, експертиза пошкоджень гранітної плитки на Майдані Незалежності ще не проводилася. Тобто, чиновники КМДА вчинили спробу здійснення кримінального злочину – умисного знищення речових доказів, які мають істотне значення для слідства", - зазначається у повідомленні.