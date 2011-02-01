Депутати ЄП про справу Тимошенко: команда Януковича не зрозуміла

Депутат Європарламенту, голова делегації Європарламенту по зв`язках з Україною(група європейських консерваторів і реформістів, Польща) вважає, що заборона Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель є дуже поганим сигналом.

Таку думку П.КОВАЛЬ висловив у коментарі кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Не дозволити пані ТИМОШЕНКО приїхати до Брюсселя – це дуже поганий сигнал. Він демонструє, що команда (Президента України – УНІАН) Віктора ЯНУКОВИЧА не зрозуміла, наскільки важливим для позитивного іміджу України в Європейському Союзі є і уряд, і опозиція», - сказав депутат.

«Спроби виключити опозиційних лідерів і політиків із суспільного життя, врешті-решт, обернуться проти нинішньої влади», - додав П.КОВАЛЬ.

Депутат Європарламенту, член делегації Європарламенту у зв’язках з Україною Ян КОЗЛОВСЬКІ (група народних партій, Польща) вважає, що рішення, яким було заборонено лідеру опозиції Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель, не відповідає принципам демократії.

“Для мене це не лише сумне рішення, але й рішення, що викликає стурбованість. Такі дії проти політичних опонентів не відповідають принципам демократії, і ми не можемо прийняти такого типу політично мотивованого тиску проти лідера опозиції”, - заявив він.

Разом з тим, депутат висловив сподівання, що Україна все-таки буде слідувати демократичним принципам, які мають найважливіше значення для Європейського Союзу, а заборона на подорожі для колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО буде скасована.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.