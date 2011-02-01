БЮТ: Янукович і українська культура - несумісні поняття

У «БЮТ-Батьківщині» вкрай негативно ставляться до законопроекту №6342 Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» депутата від Партії регіонів Олени Бондаренко, який в першому читанні ухвалила провладна більшість.

"Наша фракція не дала жодного голосу за цей законопроект, яким ліквідовується 50% квота на музичні твори українських виконавців в ефірі телебачення та радіо, - зазначається в заяві, оприлюдненій на сайті. - Ми цілком свідомі того, що не депутат Бондаренко чи міністр Табачник сьогодні визначають напрямок гуманітарної політики в Україні. Це робить особисто Янукович".

"Українська культура, освіта, наука і Янукович - це несумісні поняття, - стверджують його політичні супротивники. Натомість "безграмотність, безкультурність, разом з україноненависництвом – ось три кити, на яких насправді будується так звана гуманітарна політика нинішньої влади".