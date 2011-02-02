Картка Ар'єва «проголосувала» за зміни до Конституції у небі над океаном

Народний депутат Володимир АР`ЄВ (фракція НУ-НС) заявляє, що вчора у Верховній Раді відбулась фальсифікація голосування за внесення змін до Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», В.АР’ЄВ одразу після приземлення літака в аеропорту у Вашингтоні 1 лютого о 23.30 за київським часом наголосив: «Я в США, з карткою для голосування».

«Я з карткою для голосування. А вона «проголосувала» за зміни до Конституції. Буду ініціювати внутрішнє розслідування у Верховній Раді», - зазначив депутат.

В.АР’ЄВ заявив, що «такої наглої фальсифікації ще не було”, адже одна справа, коли картка спрацьовує начебто випадково, інша – “картка взагалі у момент голосування знаходилася у літаку на висоті 10 тисяч метрів”.

«Проти такого нахабства треба боротися і боротися жорстко», - наголосив В.АР’ЄВ і додав, що окрім фото зі своєю карткою для голосування, яке він одразу зробив в американському аеропорту, у нього є понад 10 свідків, у тому числі американці.

«Цей факт обурив так, що втому від перельоту як рукою зняло. Обурені всі. А цей випадок стане найсвіжішим доказом «демократії» в Україні, про яку ми тут розповідатимемо на усіх зустрічах», - підкреслив В.АР’ЄВ.

1 лютого о 7.00 з аеропорту «Бориспіль» до Вашингтона вилетіла українська делегація для зустрічі з представниками Конгресу і Держдепартаменту США.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосували 310 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон підтримали 180 депутатів із фракції Партії регіонів, 7 – з фракції “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії та 37 позафракційних депутатів.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі свого складу сімох народних депутатів, які голосували за внесення змін до Конституції.