Дружина Кравченка найняла адвоката для захисту покійного чоловіка

Адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО має намір оскаржити відмову Генеральної прокуратури в обвинуваченні екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА у замовному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це вона сказала в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

В.ТЕЛИЧЕНКО заявила, що Генеральна прокуратура досі не визначила, чи є склад злочину у діях інших високопосадовців, окрім екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, на яких вказував О.ПУКАЧ. За її словами, Генпрокуратура вважає, що О.ПУКАЧ вбив Г.Гонгадзе «не на замовлення, а виконуючи злочинний наказ тодішнього міністра внутрішніх справ Кравченка та інших невстановлених слідством осіб».

Вона зазначила, що «висновок про злочинний наказ слідство зробило перш за все на основі показів ПУКАЧА. Якщо довіряти показам ПУКАЧА щодо Кравченка, то чому не довіряти показам ПУКАЧА щодо інших високопосадовців? Їхні прізвища вже звучали – це не тільки ЛИТВИН, фігурує так само ДЕРКАЧ, покійний Фере, Микола ДЖИГА та низка інших».

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, Генеральна прокуратура досі не визначила, чи є склад злочину у діях інших високопосадовців, окрім Ю.Кравченка, на яких вказував О.ПУКАЧ.

«Була постанова, якою слідчий відмовив у порушенні кримінальної справи щодо цих осіб, не побачивши у їхніх діях складу злочину. Цю постанову ГПУ скасувала сама, після того як ми її оскаржили, ще до суду. З того часу вже минуло три місяці. Цих трьох місяців було достатньо для того, щоб принаймні визначитися, є чи немає складу злочину у діях цих високопосадовців, та порушити проти них кримінальну справу або відмовити в її порушенні», – переконана адвокат.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, у Кримінальному кодексі не передбачено відповідальності безпосередньо за злочинні накази: «Передбачено відповідальність за конкретні дії… Тобто, щойно слідство констатувало доведеність злочинного наказу, наступний крок – порушення кримінальної справи».

В.ТЕЛИЧЕНКО має намір оскаржити відмову Генпрокуратури в обвинуваченні О.ПУКАЧА в замовному вбивстві.

«Я сьогодні буду оскаржувати всі постанови, які, на мою думку, винесені з порушенням закону, якщо вони зачіпають інтереси моєї довірительки Мирослави ГОНГАДЗЕ», – повідомила адвокат.

Також В.ТЕЛИЧЕНКО повідомила, що Тетяна КРАВЧЕНКО, дружина покійного екс-міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка, має намір запросити адвоката для захисту свого покійного чоловіка у судовому процесі.

«Наскільки я знаю вона (Тетяна КРАВЧЕНКО) навіть уже уклала угоду з адвокатом, який готовий надати послуги захисту покійному», – сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.