У Каїрі зникли журналісти телекомпанії, яка належить Міноборони РФ

У Єгипті зникла знімальна група телеканалу "Звезда", який належить Міністерству оборони Росії. Про це 2 лютого повідомляється на сайті телеканалу.

Як зазначається у повідомленні, «всі ці дні антиурядові заворушення в Єгипті висвітлювала наша знімальна група: кореспондент Аркадій НАЗАРЕНКО і оператор Альгіс МІКУЛЬСКІС. Напередодні увечері вони зникли. Досі нічого про долю наших колег не відомо. За наявними даними, їх затримали невідомі на вулиці Каїра, коли знімальна група прямувала до місця передачі телерепортажу. Посольство Росії з`ясовує обставини події. Про нього також поінформована армія і силові відомства Єгипту».