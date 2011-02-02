Більдт: у політиків Європи є серйозні питання до справи щодо Тимошенко
Шведський міністр коментує рішення ГПУ
Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ вважає неприпустимим факт заборони лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО поїхати до Брюсселя.
Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі на урочистому зібранні з нагоди 50-річчя Асоціації європейських студентів-демократів.
“Той факт, що їй було заборонено приїхати, звичайно, є неприпустимим”, - сказав міністр.
“Це не було б можливим у жодній європейській країні в тих умовах, які я можу бачити”, - додав К.БІЛЬДТ.
За його словами, у політиків Європи є “серйозні питання” до справи щодо Ю.ТИМОШЕНКО. “Ми говорили владі у Києві досить багато, що ми вважаємо, що є дуже серйозні питання щодо цього”, - сказав він.
Міністр також зауважив, що має суттєві підозри стосовно політичного підґрунтя у справі Ю.ТИМОШЕНКО. “Підозри тут є, це – абсолютна правда”, - сказав К.БІЛЬДТ.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО у можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема, з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.
За інформацією Відділу зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.