У ВР розказали про «дивні речі», які відбуваються з Табачником

Група «За Україну!» вимагає відставки Табачника і наголошує на необхідності припинити переслідування УПЦ КП

Київ. 2 лютого. УНІАН. Депутатська група «За Україну!» вимагає відставки міністра освіти та науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА і наголошує на необхідності припинення переслідування Української православної церкви Київського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер групи В’ячеслав КИРИЛЕНКО (фракція НУ-НС).

Він висловив жаль, що 1 лютого Верховна Рада внесла до порядку денного сесії законопроект «Про вищу освіту», ініційований Д.ТАБАЧНИКОМ, незважаючи на протести студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

«Ухвалення у такому вигляді цього законопроекту призведе до цілковитої деградації української вищої освіти, що є, на наше глибоке переконання, справжнім завданням міністра ТАБАЧНИКА», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив: «Дивні речі відбуваються» - у той час, як прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ покладає квіти до могил студентів і гімназистів, які загинули у бою під Крутами, міністр його уряду «вилучає з підручника історії будь-яку згадку про бій під Крутами».

Також, за словами В.КИРИЛЕНКА, у той час, коли заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН говорить, що «Президент ніколи не погодиться з освітньою реформою ТАБАЧНИКА і з такою його політикою», наступного дня Д.ТАБАЧНИК рекомендує «високому чиновнику Адміністрації ЯНУКОВИЧА подати у відставку за такі його висловлювання».

В.КИРИЛЕНКО вважає, що така ситуація свідчить про те, що «імунітет, який наданий цьому чиновнику, перевищує імунітет будь-якого іншого члена команди ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА». «Значить, антиукраїнські сили сягнули так далеко і в уряді, і в Адміністрації, що дати раду такому горе-чиновнику неможливо», - наголосив він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має «відправити ТАБАЧНИКА у відставку».

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що депутати знову збирають підписи під зверненням до В.ЯНУКОВИЧА із закликом припинити переслідування Української православної церкви КП.

Він заявив: «Якщо буде продовжена політика переслідування УПЦ КП, то про жодне порозуміння і консолідацію у суспільстві не може бути й мови», і «це може призвести до надзвичайної суспільної напруги».