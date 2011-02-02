Нємцов: газова труба - фалічний символ, який Україна Росії не віддасть
"Азаров може говорити, що хоче..."
Лідер російського опозиційного руху «Солідарність» Борис НЄМЦОВ упевнений, що Україна не віддасть Росії свою газотранспортну систему.
Таку думку він висловив в ексклюзивному коментарі Інституту Горшеніна напередодні круглого столу «Демократія по-українськи» (3 лютого).
Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, Б.НЄМЦОВ висловив думку, що ГТС для України - символ незалежності, який вона ніколи нікому не віддасть. «Труба - фалічний, я б сказав, символ, що з`єднує Росію та Європу. І мені здається, що немає жодної політичної сили в Україні, жодного бізнесмена, який би сказав: «Ну, гаразд, віддамо цей символ наш нескінченний, нехай росіяни там ним розмахують». Микола АЗАРОВ може говорити, що хоче - трубу ви ніколи не віддасте», - наголосив Б.НЄМЦОВ.
Більш того, російський політик вважає, що жодна з базових галузей економіки України не буде віддана Росії. «Нічого не буде віддано - ні залізниці, ні атомна промисловість - тому що в Україні не так багато символів незалежності. Ось для Росії базові галузі економіки не є символами незалежності. У нас символи незалежності дещо інше: Червона площа, Кремль, Іван Грозний, Петро І, Сталін, Ленін, Єльцин, ГОРБАЧОВ. У вас все ж таки держава молода, тому для вас кожна така річ - це дуже болісно. Крім того, український бізнес не хоче мати поряд конкурентів - навіщо вони потрібні, ці російські вовкодави, коли тут зі своїми б розібратися. До речі, при Вікторі ЮЩЕНКУ було навіть, може бути, простіше це зробити, тому що навколо ЮЩЕНКА не було таких могутніх олігархів, які б так захищали, саме від конкуренції, Україну», - вважає Б.НЄМЦОВ.
Щодо позицій російського бізнесу в Україні він висловив думку, що потрібно диференціювати приватний і державний російський бізнес. «Приватний російський бізнес приносить Україна благо. Я, наприклад, вважаю, що телекомунікаційні компанії, які тут працюють - МТС, Beeline - це зниження тарифів для українського народу. Тому що вони тут конкурують і змушені знижувати тарифи. Заправки російські, якщо вони конкурують один з одним - це теж для вас благо. Нехай конкурують. ПУТІН - це інше. ПУТІН - це державна експансія. Не бізнес-експансія, а саме політична. Ось цього треба побоюватися. Причому, дуже легко відокремити «путінський» бізнес від цього бізнесу. «Путінський» бізнес - це бізнес, де в нього є особистий інтерес або є контроль у його держави: «Газпром», «Транснефть», «Роснефть». Тому я б на місці української влади вітав приватний капітал російський і обережніше ставився б до капіталу «путінського». Щоб зберегти незалежність», - сказав Б.НЄМЦОВ.