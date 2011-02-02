Нємцов: газова труба - фалічний символ, який Україна Росії не віддасть

Лідер російського опозиційного руху «Солідарність» Борис НЄМЦОВ упевнений, що Україна не віддасть Росії свою газотранспортну систему.

Таку думку він висловив в ексклюзивному коментарі Інституту Горшеніна напередодні круглого столу «Демократія по-українськи» (3 лютого).

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, Б.НЄМЦОВ висловив думку, що ГТС для України - символ незалежності, який вона ніколи нікому не віддасть. «Труба - фалічний, я б сказав, символ, що з`єднує Росію та Європу. І мені здається, що немає жодної політичної сили в Україні, жодного бізнесмена, який би сказав: «Ну, гаразд, віддамо цей символ наш нескінченний, нехай росіяни там ним розмахують». Микола АЗАРОВ може говорити, що хоче - трубу ви ніколи не віддасте», - наголосив Б.НЄМЦОВ.

Більш того, російський політик вважає, що жодна з базових галузей економіки України не буде віддана Росії. «Нічого не буде віддано - ні залізниці, ні атомна промисловість - тому що в Україні не так багато символів незалежності. Ось для Росії базові галузі економіки не є символами незалежності. У нас символи незалежності дещо інше: Червона площа, Кремль, Іван Грозний, Петро І, Сталін, Ленін, Єльцин, ГОРБАЧОВ. У вас все ж таки держава молода, тому для вас кожна така річ - це дуже болісно. Крім того, український бізнес не хоче мати поряд конкурентів - навіщо вони потрібні, ці російські вовкодави, коли тут зі своїми б розібратися. До речі, при Вікторі ЮЩЕНКУ було навіть, може бути, простіше це зробити, тому що навколо ЮЩЕНКА не було таких могутніх олігархів, які б так захищали, саме від конкуренції, Україну», - вважає Б.НЄМЦОВ.

Щодо позицій російського бізнесу в Україні він висловив думку, що потрібно диференціювати приватний і державний російський бізнес. «Приватний російський бізнес приносить Україна благо. Я, наприклад, вважаю, що телекомунікаційні компанії, які тут працюють - МТС, Beeline - це зниження тарифів для українського народу. Тому що вони тут конкурують і змушені знижувати тарифи. Заправки російські, якщо вони конкурують один з одним - це теж для вас благо. Нехай конкурують. ПУТІН - це інше. ПУТІН - це державна експансія. Не бізнес-експансія, а саме політична. Ось цього треба побоюватися. Причому, дуже легко відокремити «путінський» бізнес від цього бізнесу. «Путінський» бізнес - це бізнес, де в нього є особистий інтерес або є контроль у його держави: «Газпром», «Транснефть», «Роснефть». Тому я б на місці української влади вітав приватний капітал російський і обережніше ставився б до капіталу «путінського». Щоб зберегти незалежність», - сказав Б.НЄМЦОВ.