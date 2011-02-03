Королевська: чиновники мають відповісти за «пенсійну провокацію»

За «пенсійну провокацію» чиновники повинні понести відповідальність. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на брифінгу у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, у 2010 році Україна так і не наблизилася до реальних реформ. «Саме поняття «реформ» було дискредитоване владою. Яскравий приклад – так звана пенсійна реформа. Її обговорення почали з підвищення пенсійного віку для жінок, збільшення мінімального страхового стажу, скасування пільг з дострокового виходу на пенсію військовослужбовців і т.д. Всі ці «страшилки» створили додаткову напругу в суспільстві, серйозно ускладнили психологічний клімат у країні, привели до того, що тисячі людей в страху кинулися оформляти собі пенсії, часом розлучаючись з улюбленою роботою. При цьому корумповані чиновники на пенсію не йдуть…», - сказала вона.

Народний депутат нагадала, що розробники пенсійної реформи спочатку внесли законопроект до Верховної Ради, потім імітували всенародне обговорення, а зараз заявили про бажання відкликати документ з парламенту. «Пропонуючи на розгляд народних депутатів чергові «реформи», чиновники демонструють вражаючу виверткість, підміняючи поняття і ховаючи за красивою обкладинкою антисоціальні норми. Так було з Податковим кодексом, тепер це роблять з пенсійною реформою. Влада повинна змінити свої підходи до обговорення реформ, припинити займатися грою в наперстки. Кожен свій крок, кожну норму закону чиновники повинні узгоджувати з суспільством. Реформи повинні стати дійсно народними, а що стосується «пенсійної провокації» - чиновники повинні понести за неї персональну відповідальність», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова комітету Верховної Ради вважає, що за допомогою маніпуляцій уряд проводить політику тотального підкорення суспільства. «Спочатку на коліна поставили підприємців і середній клас. За ними, за допомогою пенсійної «псевдореформи» - осіб передпенсійного віку, тепер узялися за студентів і викладачів. Наше завдання – поставити заслін цій «шулерській політиці», і примусити чиновників нести відповідальність за дії, що провокують безробіття і тотальну злидні», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив, що не виключає, що проект закону щодо проведення в Україні пенсійної реформи може бути відкликаний з Верховної Ради для внесення змін у нього.

За його словами, 1 лютого в Києві уряд почав другий етап обговорення пенсійної реформи з проведення учбового семінару для представників регіональних засобів масової інформації.

С.ТІГІПКО зазначив, що в рамках першого етапу суспільного обговорення, яке почалося 21 грудня 2010 року, в усіх областях України відбулися регіональні наради з питань інформування суспільства щодо ключових аспектів реформи.