Литвин готовий особисто видавати нардепам картки для голосування

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН готовий особисто видавати картки для голосування народним депутатам, аби зняти усі суперечки навколо голосування картками відсутніх депутатів.

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live" на першому Національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

"Якщо не буде порозуміння, запропоную керівникам фракцій, щоб депутати усі картки здавали мені, і я перед засіданням буду видавати картки народним депутатам. Звичайно, це суперечить Регламенту, але тоді відповідальність буде лежати на мені", - зазначив В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що він не підписував відрядження народному депутату Володимиру АР’ЄВУ у США, який заявляє, що перебуває саме у відрядженні. "Прочитав із здивуванням, що там перебуває делегація. Делегації формуються виключно по плану обмінів, тому я просив, щоб робоча група комплексно вивчила це питання", - заявив В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що одразу після інциденту з голосуванням карткою В.АР’ЄВА, який перебуває за межами України, була створена комісія, що має розібратися з даним інцидентом. "Я, коли отримав факс від колеги АР`ЄВА, здивувався... Правда, він настільки був завбачливий, що із собою вивіз і бланки депутата України. Я одразу дав розпорядження створити групу і провести розслідування і з'ясувати, чому голосувала картка народного депутата України", - повідомив спікер. При цьому, за словами голови ВР, даний інцидент є "неподобством, м’яко кажучи".

Зі свого боку, заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій СОБОЛЄВ наголосив, що В.ЛИТВИН не підписував відрядження і деяким іншим депутатам, які взагалі не працюють у Верховній Раді. "Ви ІВАНЮЩЕНКУ (депутат від Партії регіонів Юрій ІВАНЮЩЕНКО - УНІАН) у Монако підписували відрядження, Ви підписували відрядження пану АХМЕТОВУ, якого не було у залі, Ви підписували відрядження ще 15-ти депутатам, яких не було у залі?", - запитав С.СОБОЛЄВ у В.ЛИТВИНА.