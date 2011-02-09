У ГПУ кажуть, що тризубівців у СІЗО не влаштовувала тільки лампочка

Активісти ВО "Тризуб", заарештовані у Запоріжжі за здійснення хуліганських дій - пошкодження пам`ятника Сталіну - не мають скарг на умови утримання під вартою.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ ГПУ, Генеральною прокуратурою України організоване проведення систематичних перевірок дотримання вимог закону під час утримання під вартою членів ВО "Тризуб", заарештованих за звинуваченням у здійсненні хуліганських дій (відпилюванні голови від бюста Сталіна на території Запорізького обкому КПУ - УНІАН).

"Перевірки проводяться в кімнатах для затриманих і доставлених чергових частин органів внутрішніх справ міста, в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) Запорізького ГУ МВС України в області і Запорізькому слідчому ізоляторі (СІЗО). По кожному із заарештованих впродовж нетривалого часу затримання і утримання під вартою органами прокуратури було проведено від чотирьох до шістнадцяти перевірок дотримання вимог чинного законодавства України. Проведеними перевірками фактів порушення вимог законодавства про матеріально-побутові умови і медико-санітарне забезпечення затриманих членів ВО "Тризуб" не встановлено. Право заарештованих на захист було дотримано в повному обсязі", - повідомили в ГПУ.

Єдина скарга, за даними відділу зв`язків зі ЗМІ ГПУ, "полягала у недостатньому штучному освітленні приміщення, і була задоволена того ж дня шляхом заміни лампи освітлення".

"Заяви активістів ВО "Тризуб" про застосування тортур у місцях їх утримання є ні чим іншим, як спробою створити ореол "мучеників", і маніпулювати громадською думкою, щоб уникнути відповідальності за вчинене правопорушення", - констатували в ГПУ.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Й.Сталіну в Запоріжжі був встановлений 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі зловмисники пошкодили бюст Сталіна, відрізавши йому голову.

У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну був повністю зруйнований.

1 січня 2011 року міліція порушила кримінальну справу за фактом підриву пам`ятника Сталіну в Запоріжжі за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України - "Умисне знищення майна шляхом підпалу, підриву або іншим загально небезпечним способом".

5 січня Прокуратура Запорізької області кваліфікувала підрив пам`ятника Сталіну на території Запорізького обкому КПУ як терористичний акт і, забравши справу у міліції, передала її до СБУ.

27 січня 2011 року Управління СБУ в Запорізькій області, яке розслідує кримінальну справу за фактом здійснення терористичного акту (підриву пам`ятника Сталіну на території Запорізького обкому КПУ), оголосило в розшук невідомого, підозрюваного у здійсненні цього злочину.

За даними прес-служби ВО «Свобода», станом на 3 лютого 2011 року у справі про пошкодження бюста Сталіна у Запоріжжі затримані 15 осіб.