Мирова угода з Vanco відкладається

Кабінет міністрів України відклав розгляд питання про затвердження мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. щодо розробки шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

Він відзначив, що причиною є те, що сторони продовжують узгоджувати позиції документа.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, мирову угоду з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) планується підписати в лютому цього року.

Кабінет міністрів України запропонував компанії Vanco Prуckerchenska укласти мирову угоду за тяжбою, пов`язаною з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До теперішнього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.